2018-10-11T11:15:49+03:00
Происшествия

Из жилого дома в Красногвардейском районе эвакуировали 17 человек

Загорелась квартира в трехэтажном доме
Александра КОРШУНОВА
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В Красногвардейском районе на пожаре из жилого дома спасли 20-летнего юношу и эвакуировали 17 человек. Возгорание уничтожило 15 квадратных метров имущества.

В среду, 10 октября, в ведомство поступило сообщение о том, что в селе Восход Красногвардейского района начался пожар в одной из квартир трехэтажного дома.

После прибытия на место спасатели начали тушить огонь и провели разведку задымленного помещения. Обнаружилось, что там находился 20-летний парень, его удалось спасти.

- Пострадавшего передали сотрудникам скорой медицинской помощи, но от госпитализации отказался, - сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Крыму.

Сейчас причины пожара устанавливают эксперты.

Также 10 октября произошло возгорение в одном из корпусов санатория "Сосняк". Огонь уничтожил 400 квадратных метров площади.

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