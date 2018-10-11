В Бахчисарайском районе задержали пенсионера, который хранил патроны со свалки

СЕГОДНЯ 12:46 2018-10-11T12:47:25+03:00

Ему грозит до трех лет тюрьмы

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В Бахчисарайском районе задержали 64-летнего мужчину, который пытался провезти 15 патронов 7 калибра. Он сказал, что нашел их на свалке и с того времени хранил боеприпасы у себя дома.

Специалисты обнаружили опасные предметы, когда 64-летний мужчина проходил через рамку на железнодорожном вокзале Бахчисарая.

- Переданные на исследование в экспертно-криминалистический центр патроны были признаны специалистами как штатные боеприпасы годные к производству выстрела, - сообщили в пресс-службе Крымского линейного управления МВД России на транспорте,.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов".

Ему может грозить до трех лет тюремного заключения.