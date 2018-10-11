На гендиректора Севастопольского морского порта завели уголовное дело

СЕГОДНЯ 14:08 2018-10-11T14:08:41+03:00

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Гендиректор Севастопольского морского порта не установил на четырех причалах Артбухты средства видеонаблюдения и видеомониторинга. Таким образом он не исполнил решение суда и стал фигурантом уголовного дела, сообщили в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры.

- Генеральный директор порта мер к исполнению судебного решения не принял, злостно уклонился от его исполнения, что явилось основанием для возбуждения управлением ФССП России по Севастополю уголовного дела по части 1 статьи 315 УК РФ (злостное неисполнение вступившего в законную силу решения суда), – говорится в сообщении.

В надзорном ведомстве напомнили, что в июле 2017 года Ленинский районный суд Севастополя удовлетворил исковое заявление севастопольского транспортного прокурора к государственному унитарному предприятию «Севастопольский морской порт». По решению суда, порт должен был устранить нарушения по транспортной безопасности при использовании четырех пассажирских причалов в Артбухте Севастополя.

Так, руководство порта обязали поставить средства видеонаблюдения на причалах и оборудовать помещения для управления техническими средствами связи.

Гендиректор порта долгое время не исполнял судебное решение. За умышленное неисполнение требований по обеспечению транспортной безопасности его привлекли к административной ответственности в мае и июле текущего года.