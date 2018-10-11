2018-10-11T14:08:41+03:00
Общество

На гендиректора Севастопольского морского порта завели уголовное дело

Он не исполнил требования суда
Надежда ДАЦЮК
Поделиться:
Изменить размер текста:

Гендиректор Севастопольского морского порта не установил на четырех причалах Артбухты средства видеонаблюдения и видеомониторинга. Таким образом он не исполнил решение суда и стал фигурантом уголовного дела, сообщили в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры.

- Генеральный директор порта мер к исполнению судебного решения не принял, злостно уклонился от его исполнения, что явилось основанием для возбуждения управлением ФССП России по Севастополю уголовного дела по части 1 статьи 315 УК РФ (злостное неисполнение вступившего в законную силу решения суда), – говорится в сообщении.

В надзорном ведомстве напомнили, что в июле 2017 года Ленинский районный суд Севастополя удовлетворил исковое заявление севастопольского транспортного прокурора к государственному унитарному предприятию «Севастопольский морской порт». По решению суда, порт должен был устранить нарушения по транспортной безопасности при использовании четырех пассажирских причалов в Артбухте Севастополя.

Так, руководство порта обязали поставить средства видеонаблюдения на причалах и оборудовать помещения для управления техническими средствами связи.

Гендиректор порта долгое время не исполнял судебное решение. За умышленное неисполнение требований по обеспечению транспортной безопасности его привлекли к административной ответственности в мае и июле текущего года.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Крыму глава сельсовета попался на взятке в 40 тысяч рублей
В Симферополе управляющую компанию оштрафовали на 250 тысяч рублей
На Украине запретили детскую книгу из-за фото нового терминала аэропорта "Симферополь"
На набережной в Алуште застройщик экскаватором "сносит" кипарисы
Строители показали, как идут работы в кукольном театре Симферополя
Симферопольцы пожаловались на неприятный вкус и запах проточной воды
В Никитском ботаническом саду появится две цветочных жар-птицы
Диких животных в крымских лесах прививают против бешенства
Крымчанин 8 марта до смерти избил гражданскую жену
Спасатели искали в крымских лесах трех потерявшихся грибников
В Бахчисарайском районе задержали пенсионера, который хранил патроны со свалки
Из жилого дома в Красногвардейском районе эвакуировали 17 человек
В Ялте тушили пожар в санатории "Сосняк"
В Евпатории у дайверов-браконьеров отобрали 27 кило рыбы
Погода в Крыму на 11 октября: днем до +22, без осадков