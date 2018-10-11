Диких животных в крымских лесах прививают против бешенства

СЕГОДНЯ 14:25 2018-10-11T14:25:59+03:00

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В крымских лесах диких животных прививают против бешенства. Это делают с помощью вакцины, которую раскладывают в виде приманки, рассказали пресс-службе Госкомитета по ветеринарии.

Сейчас "прививают" (делают "оральную вакцинацию") животных в лесных массивах на территории Алушты.

- Вакцина представляет собой брикет-приманку коричневого цвета с запахом привлекательным для плотоядных животных, - дополнили в Госкомитете.

Лекарственное вещество на 21 сутки вызывает устойчивое у "диких плотоядных животных" противостояние вирусу бешенства в течение следующих 12 месяцев.

Напомним, в авугсте этого года в селах Крыма появились бешеные лисы. Из-за этого в двух селах, Первомайском и Раздольненском, объявили карантин. Нельзя было продавать домашних животных и вывозить их за границы карантинной зоны.