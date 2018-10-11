2018-10-11T15:20:11+03:00
Общество

В Никитском ботаническом саду появится две цветочных жар-птицы

Они "поселятся" на южной и северной стороне сада
Надежда ДАЦЮК
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Фото: пресс-служба Никитского ботанического садаФото: пресс-служба Никитского ботанического сада
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В Никитском ботаническом саду появятся две фигуры жар-птиц, собранных из разных видов хризантем.

Директор НБС Юрий Плугатарь сообщил, что таким образом хотелось подчеркнуть особую красоту и прелесть осенних хризантем.

- Они будут и в октябре, и в ноябре, и даже в декабре приносить нам радость и волновать воображение, ведь на выставке представлено в этом году 333 лучших сорта из коллекции хризантем Никитского ботанического сада. В их числе 40 голландских сортов хризантем, которые будут демонстрироваться впервые, - рассказал Плугатарь.

Он отметил, что одна птица расположится на южной стороне сада, а другая – на северной. В основе фигур – бордюрные хризантемы низких сортов. В этом году горшечные хризантемы предстанут в виде цветочных композиций. 65-й бал хризантем откроется в 12.00 23 октября.

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