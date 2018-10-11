Строители показали, как идут работы в кукольном театре Симферополя
В Симферополе на улице Горького завершили строительство цокольного этажа нового Крымского государственного центра детского театрального искусства.
Как сообщили в Службе капитального строительства Крыма, на объекте устанавливают монолитные стены и колонны первого этажа, штукатурят стены цокольного этажа, демонтируют распорную систему котлована.
На объекте устанавливают монолитные стены. Фото: пресс-служба Службы капстроительства РК
Новое пятиэтажное здание будет включать два зала – большой на 300 мест и малый – на 100, также в театре расположатся помещения для занятий с детьми.
Также будет построена подземная парковка на 22 места.
Строительство планируют завершить в декабре 2019 года.