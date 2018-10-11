2018-10-11T16:07:35+03:00
Общество

Строители показали, как идут работы в кукольном театре Симферополя

Завершено строительство цокольного этажа [фото]
Надежда ДАЦЮК
Поделиться:
Фото: пресс-служба Службы капстроительства РКФото: пресс-служба Службы капстроительства РК
Изменить размер текста:

В Симферополе на улице Горького завершили строительство цокольного этажа нового Крымского государственного центра детского театрального искусства.

Как сообщили в Службе капитального строительства Крыма, на объекте устанавливают монолитные стены и колонны первого этажа, штукатурят стены цокольного этажа, демонтируют распорную систему котлована.

На объекте устанавливают монолитные стены. Фото: пресс-служба Службы капстроительства РК

На объекте устанавливают монолитные стены. Фото: пресс-служба Службы капстроительства РК

Новое пятиэтажное здание будет включать два зала – большой на 300 мест и малый – на 100, также в театре расположатся помещения для занятий с детьми.

Также будет построена подземная парковка на 22 места.

Строительство планируют завершить в декабре 2019 года.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Крыму глава сельсовета попался на взятке в 40 тысяч рублей
В Симферополе управляющую компанию оштрафовали на 250 тысяч рублей
На Украине запретили детскую книгу из-за фото нового терминала аэропорта "Симферополь"
На набережной в Алуште застройщик экскаватором "сносит" кипарисы
Симферопольцы пожаловались на неприятный вкус и запах проточной воды
В Никитском ботаническом саду появится две цветочных жар-птицы
Диких животных в крымских лесах прививают против бешенства
На гендиректора Севастопольского морского порта завели уголовное дело
Крымчанин 8 марта до смерти избил гражданскую жену
Спасатели искали в крымских лесах трех потерявшихся грибников
В Бахчисарайском районе задержали пенсионера, который хранил патроны со свалки
Из жилого дома в Красногвардейском районе эвакуировали 17 человек
В Ялте тушили пожар в санатории "Сосняк"
В Евпатории у дайверов-браконьеров отобрали 27 кило рыбы
Погода в Крыму на 11 октября: днем до +22, без осадков