Строители показали, как идут работы в кукольном театре Симферополя

СЕГОДНЯ 16:07 2018-10-11T16:07:35+03:00

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В Симферополе на улице Горького завершили строительство цокольного этажа нового Крымского государственного центра детского театрального искусства.

Как сообщили в Службе капитального строительства Крыма, на объекте устанавливают монолитные стены и колонны первого этажа, штукатурят стены цокольного этажа, демонтируют распорную систему котлована.

На объекте устанавливают монолитные стены. Фото: пресс-служба Службы капстроительства РК

Новое пятиэтажное здание будет включать два зала – большой на 300 мест и малый – на 100, также в театре расположатся помещения для занятий с детьми.

Также будет построена подземная парковка на 22 места.

Строительство планируют завершить в декабре 2019 года.