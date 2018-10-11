2018-10-11T16:50:53+03:00
Общество

На набережной в Алуште застройщик экскаватором "сносит" кипарисы

В администрации успокоили: деревья не краснокнижные [видео]
Александра КОРШУНОВА
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Фото: Ольга Алуштинская/"Черный список Алушта"/ВконтактеФото: Ольга Алуштинская/"Черный список Алушта"/Вконтакте
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В социальных сетях появилось видео, на котором экскаватор сносит кипарис в Профессорском уголке Алушты. В соцсетях окрестили это "уничтожением города".

- Скоро всю природу загубят, а в заповедниках разместят коттеджные микрорайоны или платные парковки. Из жемчужины превратиться наш Крым в полуостров, залитый бетоном, - написал пользователь.

Уничтожение кипарисов в Алуште.

- У нас ведь не сибирские леса! Когда еще вырастут новые? Только если их высадят, - возмущается местный житель.

- Вот так Алушта в мексиканские трущобы превратится, все застроили, - расстраиваются горожане.

В администрации города "Комсомольской правде - Крым" рассказали, что арендатору по улице Набережная, 6 выдано разрешение на "удаление зеленых насаждений в количестве 47 единиц". Это соответствует "градостроительному плану освоения земельного участка".

В бюджет Алушты в виде компенсации за спиленные деревья уплачено 373 440 рублей.,

В администрации города подчеркнули, что данный кипарис не является краснокнижным.

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