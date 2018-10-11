На набережной в Алуште застройщик экскаватором "сносит" кипарисы
В социальных сетях появилось видео, на котором экскаватор сносит кипарис в Профессорском уголке Алушты. В соцсетях окрестили это "уничтожением города".
- Скоро всю природу загубят, а в заповедниках разместят коттеджные микрорайоны или платные парковки. Из жемчужины превратиться наш Крым в полуостров, залитый бетоном, - написал пользователь.
Уничтожение кипарисов в Алуште.
- У нас ведь не сибирские леса! Когда еще вырастут новые? Только если их высадят, - возмущается местный житель.
- Вот так Алушта в мексиканские трущобы превратится, все застроили, - расстраиваются горожане.
В администрации города "Комсомольской правде - Крым" рассказали, что арендатору по улице Набережная, 6 выдано разрешение на "удаление зеленых насаждений в количестве 47 единиц". Это соответствует "градостроительному плану освоения земельного участка".
В бюджет Алушты в виде компенсации за спиленные деревья уплачено 373 440 рублей.,
В администрации города подчеркнули, что данный кипарис не является краснокнижным.