На Украине запретили детскую книгу из-за фото нового терминала аэропорта "Симферополь"
В Украину запретили ввозить детскую книгу российского писателя Владимира Малова «Аэропорт и самолет» издательства «АСТ». В ней Госкомитет по телерадиовещанию Украины заметил фотографию нового терминала аэропорта «Симферополь».
Книга написана для дошкольников. В ней информация о работе диспетчеров, устройстве самолета, системах безопасности, подготовке к полетам.
- Таким образом российская пропаганда навязывает даже читателям дошкольного возраста имперские геополитические доктрины, оправдывая нарушения со стороны России суверенитета и территориальной целостности Украины, – говорится в сообщении Госкомитета по телерадиовещанию Украины.