2018-10-11T16:20:33+03:00
Общество

На Украине запретили детскую книгу из-за фото нового терминала аэропорта "Симферополь"

В ней говорится об устройстве самолетов и работе диспетчеров
Надежда ДАЦЮК
Поделиться:
Комментарии: comments1
Изменить размер текста:

В Украину запретили ввозить детскую книгу российского писателя Владимира Малова «Аэропорт и самолет» издательства «АСТ». В ней Госкомитет по телерадиовещанию Украины заметил фотографию нового терминала аэропорта «Симферополь».

Книга написана для дошкольников. В ней информация о работе диспетчеров, устройстве самолета, системах безопасности, подготовке к полетам.

- Таким образом российская пропаганда навязывает даже читателям дошкольного возраста имперские геополитические доктрины, оправдывая нарушения со стороны России суверенитета и территориальной целостности Украины, – говорится в сообщении Госкомитета по телерадиовещанию Украины.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Крыму глава сельсовета попался на взятке в 40 тысяч рублей
В Симферополе управляющую компанию оштрафовали на 250 тысяч рублей
На набережной в Алуште застройщик экскаватором "сносит" кипарисы
Строители показали, как идут работы в кукольном театре Симферополя
Симферопольцы пожаловались на неприятный вкус и запах проточной воды
В Никитском ботаническом саду появится две цветочных жар-птицы
Диких животных в крымских лесах прививают против бешенства
На гендиректора Севастопольского морского порта завели уголовное дело
Крымчанин 8 марта до смерти избил гражданскую жену
Спасатели искали в крымских лесах трех потерявшихся грибников
В Бахчисарайском районе задержали пенсионера, который хранил патроны со свалки
Из жилого дома в Красногвардейском районе эвакуировали 17 человек
В Ялте тушили пожар в санатории "Сосняк"
В Евпатории у дайверов-браконьеров отобрали 27 кило рыбы
Погода в Крыму на 11 октября: днем до +22, без осадков