На Украине запретили детскую книгу из-за фото нового терминала аэропорта "Симферополь"

СЕГОДНЯ 16:20 2018-10-11T16:20:33+03:00

В ней говорится об устройстве самолетов и работе диспетчеров

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В Украину запретили ввозить детскую книгу российского писателя Владимира Малова «Аэропорт и самолет» издательства «АСТ». В ней Госкомитет по телерадиовещанию Украины заметил фотографию нового терминала аэропорта «Симферополь».

Книга написана для дошкольников. В ней информация о работе диспетчеров, устройстве самолета, системах безопасности, подготовке к полетам.

- Таким образом российская пропаганда навязывает даже читателям дошкольного возраста имперские геополитические доктрины, оправдывая нарушения со стороны России суверенитета и территориальной целостности Украины, – говорится в сообщении Госкомитета по телерадиовещанию Украины.