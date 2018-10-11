В Симферополе управляющую компанию оштрафовали на 250 тысяч рублей
За нерадивое содержание симферопольских многоэтажек управляющая компания оштрафована на четверть миллиона рублей.
- В связи с обращениями горожан проведена проверка соблюдения требований жилищного законодательства в деятельности ООО «УК «Авентин», - сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.
Надзорный орган выяснил, что «Авентин» спустя рукава содержит общее имущество четырех многоквартирных домов по улицам Кирова и Гоголя.
В домах, за которые отвечает УК, отслаивается облицовка, на чердаках и подвалах лежит разный хлам, включая бытовой и строительный мусор, протекает во внутридомовой системе водопровод, как попало размещены различные кабели и провода.
Прокурор Центрального района г. Симферополя возбудил административное дело за осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований.
В итоге юрлицу назначено наказание - штраф в размере 250 тыс. рублей.