2018-10-11T16:55:33+03:00
Общество

В Симферополе управляющую компанию оштрафовали на 250 тысяч рублей

ООО «УК «Авентин» наказали за дырявый водопровод и хлам в подвалах домов
Галина КОВАЛЕНКО
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За нерадивое содержание симферопольских многоэтажек управляющая компания оштрафована на четверть миллиона рублей.

- В связи с обращениями горожан проведена проверка соблюдения требований жилищного законодательства в деятельности ООО «УК «Авентин», - сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.

Надзорный орган выяснил, что «Авентин» спустя рукава содержит общее имущество четырех многоквартирных домов по улицам Кирова и Гоголя.

В домах, за которые отвечает УК, отслаивается облицовка, на чердаках и подвалах лежит разный хлам, включая бытовой и строительный мусор, протекает во внутридомовой системе водопровод, как попало размещены различные кабели и провода.

Прокурор Центрального района г. Симферополя возбудил административное дело за осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований.

В итоге юрлицу назначено наказание - штраф в размере 250 тыс. рублей.

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