Одного из феодосийских начальников подозревают в растрате 3 миллионов

СЕГОДНЯ 19:07 2018-10-11T19:07:47+03:00

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В Феодосии одного из начальников муниципального учреждения подозревают в растрате бюджетных средств. Он занимал руководящую должность в отделе технического надзора.

Как сообщили в пресс-службе МВД по Крыму, в конце 2016 года подозреваемый заключил со строительной организацией контракты на выполнение капитального ремонта в шести школах. В них должны были оборудовать помещения и входы в них для детей с ограниченными возможностями.

После окончания строительства, он подписал ложные акты выполненных работ. После этого на счет строительной компании перевели деньги из республиканского бюджета.

- Согласно заключениям строительно-технических экспертиз, объемы фактически выполненных работ не соответствуют указанным в актах, а стоимость невыполненных составляет более 3 миллионов рублей. В результате чего вскрылись факты растраты бюджетных средств, - добавили в МВД.

Сейчас уголовное дело передано в суд, а подозреваемый находится под подпиской о невыезде.