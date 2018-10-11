2018-10-11T19:07:47+03:00
Происшествия

Одного из феодосийских начальников подозревают в растрате 3 миллионов

Уголовное дело направлено в суд
Александра КОРШУНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Феодосии одного из начальников муниципального учреждения подозревают в растрате бюджетных средств. Он занимал руководящую должность в отделе технического надзора.

Как сообщили в пресс-службе МВД по Крыму, в конце 2016 года подозреваемый заключил со строительной организацией контракты на выполнение капитального ремонта в шести школах. В них должны были оборудовать помещения и входы в них для детей с ограниченными возможностями.

После окончания строительства, он подписал ложные акты выполненных работ. После этого на счет строительной компании перевели деньги из республиканского бюджета.

- Согласно заключениям строительно-технических экспертиз, объемы фактически выполненных работ не соответствуют указанным в актах, а стоимость невыполненных составляет более 3 миллионов рублей. В результате чего вскрылись факты растраты бюджетных средств, - добавили в МВД.

Сейчас уголовное дело передано в суд, а подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Крыму до 14 октября объявили экстренное штормовое предупреждение
В Крыму сотрудника УФСИН осудили за наркотики
В Крыму глава сельсовета попался на взятке в 40 тысяч рублей
В Симферополе управляющую компанию оштрафовали на 250 тысяч рублей
На Украине запретили детскую книгу из-за фото нового терминала аэропорта "Симферополь"
На набережной в Алуште застройщик экскаватором "сносит" кипарисы
Строители показали, как идут работы в кукольном театре Симферополя
Симферопольцы пожаловались на неприятный вкус и запах проточной воды
В Никитском ботаническом саду появится две цветочных жар-птицы
Диких животных в крымских лесах прививают против бешенства
На гендиректора Севастопольского морского порта завели уголовное дело
Крымчанин 8 марта до смерти избил гражданскую жену
Спасатели искали в крымских лесах трех потерявшихся грибников
В Бахчисарайском районе задержали пенсионера, который хранил патроны со свалки
Из жилого дома в Красногвардейском районе эвакуировали 17 человек
В Ялте тушили пожар в санатории "Сосняк"
В Евпатории у дайверов-браконьеров отобрали 27 кило рыбы
Погода в Крыму на 11 октября: днем до +22, без осадков