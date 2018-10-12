2018-10-12T05:29:30+03:00
Общество

Погода в Крыму на 12 октября: дождей нет и тепло до 22

На полуострове объявили штормовое предупреждение
Галина КОВАЛЕНКО
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Нужно успеть налюбоваться золотыми листьями, пока их не сдул штормовой ветер.Нужно успеть налюбоваться золотыми листьями, пока их не сдул штормовой ветер.Фото: Галина КОВАЛЕНКО
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Сегодня, 12 октября в Крыму ожидается ненастье, а именно усиление северо-восточного ветра до 25 м/с.

- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный до 15-20 м/с., - сообщает пресс-служба ФГБУ «Крымское УГМС». - Температура воздуха днем 18…20°.

Прогноз погоды по Севастополю: переменная облачность. Без осадков. Ветер днем северо-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха днем 19…21º.

На Южном берегу Крыма переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с, порывы до 17 м/с. Температура воздуха днем 20…22°.

В Керчи малооблачно. Без осадков. Ветер северо-восточный днем 12-17 м/с. Температура воздуха днем 18…20°.

Вода в Черном море возле Феодосии 19°, Алуште 20°, Ялте 20°,

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