Погода в Крыму на 12 октября: дождей нет и тепло до 22
Сегодня, 12 октября в Крыму ожидается ненастье, а именно усиление северо-восточного ветра до 25 м/с.
- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный до 15-20 м/с., - сообщает пресс-служба ФГБУ «Крымское УГМС». - Температура воздуха днем 18…20°.
Прогноз погоды по Севастополю: переменная облачность. Без осадков. Ветер днем северо-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха днем 19…21º.
На Южном берегу Крыма переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с, порывы до 17 м/с. Температура воздуха днем 20…22°.
В Керчи малооблачно. Без осадков. Ветер северо-восточный днем 12-17 м/с. Температура воздуха днем 18…20°.
Вода в Черном море возле Феодосии 19°, Алуште 20°, Ялте 20°,