В Крыму до 14 октября объявили экстренное штормовое предупреждение

СЕГОДНЯ 19:03 2018-10-11T19:19:15+03:00

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В Крыму с 12 по 14 октября ожидается усиление северо-восточного ветра до 20-25 метров в секунду. Об этом сообщили в МЧС России по Крыму со ссылкой на республиканский гидрометцентр.

В спасательной службе настоятельно попросили соблюдать необходимые правила безопасности.

Не забудьте закрыть окна и балконы в квартирах. Если находитесь на улице, отходите от рекламных щитов, вывесок и линий электропередач.

- Также не следует находиться вблизи крупных деревьев, а также парковать рядом с ними автотранспорт, - добавили в МЧС.

Если у вас возникнут перебои в газо-. водо- или энергоснабжении звоните по телефонам экстренных служб.

"101" - единый телефон пожарных и спасателей.

Кстати, до выходных на полуострове продержится хорошая погода.

Температура воздуха ночью составит 5…10 градусов, на побережье 11…16, днем воздух прогреется до 17…22, в горах 11…16.