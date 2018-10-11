В Крыму до 14 октября объявили экстренное штормовое предупреждение
В Крыму с 12 по 14 октября ожидается усиление северо-восточного ветра до 20-25 метров в секунду. Об этом сообщили в МЧС России по Крыму со ссылкой на республиканский гидрометцентр.
В спасательной службе настоятельно попросили соблюдать необходимые правила безопасности.
Не забудьте закрыть окна и балконы в квартирах. Если находитесь на улице, отходите от рекламных щитов, вывесок и линий электропередач.
- Также не следует находиться вблизи крупных деревьев, а также парковать рядом с ними автотранспорт, - добавили в МЧС.
Если у вас возникнут перебои в газо-. водо- или энергоснабжении звоните по телефонам экстренных служб.
"101" - единый телефон пожарных и спасателей.
Кстати, до выходных на полуострове продержится хорошая погода.
Температура воздуха ночью составит 5…10 градусов, на побережье 11…16, днем воздух прогреется до 17…22, в горах 11…16.