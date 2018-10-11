В Крыму сотрудника УФСИН осудили за наркотики

СЕГОДНЯ 19:02 2018-10-11T19:04:25+03:00

Мужчину лишили свободы на 8 лет и 2 месяца. Фото: Галина КОВАЛЕНКО

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Бывший инспектор отдела охраны ФКУ СИЗО -1 УФСИН России по РК и г. Севастополю лишен свободы за наркотики.

Виновный с помощью одного из мессенджеров получал координаты и фото места нахождения «закладки» с наркотиками, которые и торговал.

Пресс-служба ГСУ Следственного комитета РФ по Республике Крым сообщает, что суд признал бывшего сотрудника УФСИН виновным сразу по двум статьям УК РФ : п. «б» ч.3 ст.228.1 (сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенный в значительном размере) и ч.1 ст.30 п. «г.» ч.4 ст.228.1 (покушение на сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенный в крупном размере).

- Суд приговорил его к 8 годам и 2 месяцам лишения свободы, без лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима, - отметила пресс-служба ГСУ СК РФ по РК.