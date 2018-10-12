Крымское правительство успокоило жителей Армянска: все показатели в норме

СЕГОДНЯ 09:54 2018-10-12T09:54:03+03:00

В Армянске из-за выбросов раньше времени пожелтела листва на деревьях. Фото: Галина КОВАЛЕНКО

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Вице-премьер Республики Крым Юрий Гоцанюк рассказал, что ситуация в Армянске стабильная. Данные, которые предоставило Минэкологии, показали, что концентрация хлорида водорода ниже предела обнаружения.

Он подчеркнул, что в городе, в селе Перекоп и в охранной зоне кислонакопителя постоянно работают эксперты.

- Разработан график и осуществляется регулярный забор проб воздуха. В лабораториях различных ведомств проводятся исследования забранного материала по определению максимально-разовых концентраций загрязняющих веществ в установленных точках, - дополнил Гоцанюк.

Все результаты исследований на официальных сайтах администрации города и Минэкологии Крыма, сообщили в управлении информполитики Мининформа РК.

По состоянию на 10 октября превышений концентраций загрязняющих веществ не зафиксировано.

Напоним, в Армянске из-за выброса химикатов временно закрыли завод "Крымский Титан". После этого события развивались стремительно - из города начали вывозить детей.