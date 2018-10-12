В Первомайском районе чиновник растратил 2 миллиона бюджетных денег
В Первомайском районе один из чиновников незаконно перечислил подрядчику почти 2 миллиона рублей. Он подписал недостоверные акты выполненных работ, сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.
В них числились те объемы и стоимость работ, которые не были выполнены по факту. По контракту, выполнялся капитальный ремонт кабинетов химии, физики, биологии, начальных классов, пяти школ района.
Директор подрядчика и чиновник подписали эти акты выполненных работ, их осудили за мошенничество и халатность.
- В целях возмещения материального вреда, причиненного преступлением, прокуратура района направила иск в суд о взыскании его с осужденных, - добавили в прокуратуре.
Суд удовлетворил требования.
В Феодосии одного из начальников муниципального учреждения подозревают в растрате бюджетных средств. Он занимал руководящую должность в отделе технического надзора.