2018-10-12T10:54:53+03:00
Происшествия

В Первомайском районе чиновник растратил 2 миллиона бюджетных денег

Он вернет эти деньги в виде "материального вреда"
Александра КОРШУНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Первомайском районе один из чиновников незаконно перечислил подрядчику почти 2 миллиона рублей. Он подписал недостоверные акты выполненных работ, сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.

В них числились те объемы и стоимость работ, которые не были выполнены по факту. По контракту, выполнялся капитальный ремонт кабинетов химии, физики, биологии, начальных классов, пяти школ района.

Директор подрядчика и чиновник подписали эти акты выполненных работ, их осудили за мошенничество и халатность.

- В целях возмещения материального вреда, причиненного преступлением, прокуратура района направила иск в суд о взыскании его с осужденных, - добавили в прокуратуре.

Суд удовлетворил требования.

В Феодосии одного из начальников муниципального учреждения подозревают в растрате бюджетных средств. Он занимал руководящую должность в отделе технического надзора.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
"Ориентация Крым": голос Лолиты будет встречать гостей в аэропорту "Симферополь"
В Симферополе "на горячем" задержали наркоторговца
В Симферополе 12 октября микрорайон "Фонтаны" до вечера останется без воды
В крымских горах потерялись два туриста
Крымское правительство успокоило жителей Армянска: все показатели в норме
В Севастополе детей учат, как вести себя при обнаружении бомб и мин
Погода в Крыму на 12 октября: дождей нет и тепло до 22
Одного из феодосийских начальников подозревают в растрате 3 миллионов
В Крыму до 14 октября объявили экстренное штормовое предупреждение
В Крыму сотрудника УФСИН осудили за наркотики
В Крыму глава сельсовета попался на взятке в 40 тысяч рублей
В Симферополе управляющую компанию оштрафовали на 250 тысяч рублей
На Украине запретили детскую книгу из-за фото нового терминала аэропорта "Симферополь"
На набережной в Алуште застройщик экскаватором "сносит" кипарисы
Строители показали, как идут работы в кукольном театре Симферополя
Симферопольцы пожаловались на неприятный вкус и запах проточной воды
В Никитском ботаническом саду появится две цветочных жар-птицы
Диких животных в крымских лесах прививают против бешенства
На гендиректора Севастопольского морского порта завели уголовное дело
Крымчанин 8 марта до смерти избил гражданскую жену
Спасатели искали в крымских лесах трех потерявшихся грибников
В Бахчисарайском районе задержали пенсионера, который хранил патроны со свалки
Из жилого дома в Красногвардейском районе эвакуировали 17 человек
В Ялте тушили пожар в санатории "Сосняк"
В Евпатории у дайверов-браконьеров отобрали 27 кило рыбы
Погода в Крыму на 11 октября: днем до +22, без осадков