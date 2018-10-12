2018-10-12T11:59:13+03:00
Общество

В Симферополе 12 октября микрорайон "Фонтаны" до вечера останется без воды

Это связано с проведением ремонтных работ
Александра КОРШУНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Симферопольский микрорайон "Фонтаны" в пятницу, 12 октября, остался без воды. Ограничение действует до 17.00, сообщили в пресс-службе администрации крымской столицы.

Это связано с проведением ремонтных работ по переустройству сети холодного водоснабжения.

- В симферопольском филиале "Вода Крыма" приносят свои извинения за временные неудобства, - добавили в администрации.

Напоним, жители крымской столицы пожаловались на неприятный вкус и запах проточной воды. На предприятии "Вода Крыма" заверили, что угрозы здоровью нет. Лаборатория регулярно отбирает пробы воды в 13 контрольных точках по всей крымской столице.

На предприятии объяснили, что касается жалоб на цвет и привкус, то причина – рост фитопланктона. Это такая микротрава, которая в малых количествах не несет никакой опасности для здоровья людей.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
"Ориентация Крым": голос Лолиты будет встречать гостей в аэропорту "Симферополь"
В Симферополе "на горячем" задержали наркоторговца
В крымских горах потерялись два туриста
В Первомайском районе чиновник растратил 2 миллиона бюджетных денег
Крымское правительство успокоило жителей Армянска: все показатели в норме
В Севастополе детей учат, как вести себя при обнаружении бомб и мин
Погода в Крыму на 12 октября: дождей нет и тепло до 22
Одного из феодосийских начальников подозревают в растрате 3 миллионов
В Крыму до 14 октября объявили экстренное штормовое предупреждение
В Крыму сотрудника УФСИН осудили за наркотики
В Крыму глава сельсовета попался на взятке в 40 тысяч рублей
В Симферополе управляющую компанию оштрафовали на 250 тысяч рублей
На Украине запретили детскую книгу из-за фото нового терминала аэропорта "Симферополь"
На набережной в Алуште застройщик экскаватором "сносит" кипарисы
Строители показали, как идут работы в кукольном театре Симферополя
Симферопольцы пожаловались на неприятный вкус и запах проточной воды
В Никитском ботаническом саду появится две цветочных жар-птицы
Диких животных в крымских лесах прививают против бешенства
На гендиректора Севастопольского морского порта завели уголовное дело
Крымчанин 8 марта до смерти избил гражданскую жену
Спасатели искали в крымских лесах трех потерявшихся грибников
В Бахчисарайском районе задержали пенсионера, который хранил патроны со свалки
Из жилого дома в Красногвардейском районе эвакуировали 17 человек
В Ялте тушили пожар в санатории "Сосняк"
В Евпатории у дайверов-браконьеров отобрали 27 кило рыбы
Погода в Крыму на 11 октября: днем до +22, без осадков