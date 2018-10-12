В Симферополе 12 октября микрорайон "Фонтаны" до вечера останется без воды
Симферопольский микрорайон "Фонтаны" в пятницу, 12 октября, остался без воды. Ограничение действует до 17.00, сообщили в пресс-службе администрации крымской столицы.
Это связано с проведением ремонтных работ по переустройству сети холодного водоснабжения.
- В симферопольском филиале "Вода Крыма" приносят свои извинения за временные неудобства, - добавили в администрации.
Напоним, жители крымской столицы пожаловались на неприятный вкус и запах проточной воды. На предприятии "Вода Крыма" заверили, что угрозы здоровью нет. Лаборатория регулярно отбирает пробы воды в 13 контрольных точках по всей крымской столице.
На предприятии объяснили, что касается жалоб на цвет и привкус, то причина – рост фитопланктона. Это такая микротрава, которая в малых количествах не несет никакой опасности для здоровья людей.