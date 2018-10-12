В Симферополе 12 октября микрорайон "Фонтаны" до вечера останется без воды

СЕГОДНЯ 11:58 2018-10-12T11:59:13+03:00

Это связано с проведением ремонтных работ

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Симферопольский микрорайон "Фонтаны" в пятницу, 12 октября, остался без воды. Ограничение действует до 17.00, сообщили в пресс-службе администрации крымской столицы.

Это связано с проведением ремонтных работ по переустройству сети холодного водоснабжения.

- В симферопольском филиале "Вода Крыма" приносят свои извинения за временные неудобства, - добавили в администрации.

Напоним, жители крымской столицы пожаловались на неприятный вкус и запах проточной воды. На предприятии "Вода Крыма" заверили, что угрозы здоровью нет. Лаборатория регулярно отбирает пробы воды в 13 контрольных точках по всей крымской столице.

На предприятии объяснили, что касается жалоб на цвет и привкус, то причина – рост фитопланктона. Это такая микротрава, которая в малых количествах не несет никакой опасности для здоровья людей.