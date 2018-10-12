В крымских горах потерялись два туриста

СЕГОДНЯ 11:28 2018-10-12T11:45:32+03:00

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Когда крымским спасателям сообщили, что в районе Боткинской тропы потерялись туристы, то они сразу же отправились на помощь.

- Понадобилось два часа, чтобы найти пострадавших, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Крым. - Оказалось, что у туристов сели аккумуляторные батареи на фонарях, в результате чего молодые люди потеряли ориентир и не могли самостоятельно найти обратный путь.

Люди просто не смогли сориентироваться в непроглядной темноте - на ЮБК очень быстро наступает ночь.

26-летних молодых людей, девушку и парня, сотрудники чрезвычайного ведомства успешно доставили вниз - эвакуировали из горно-лесной местности. Медицинская помощь им не понадобилась.

А в Судаке на туристической стоянке «Ворон» спасатели выручили из беды мужчину, который оступился и подвернул ногу. 29-летнего жителя Красногвардейского района эвакуировали и передали на попечение его родственникам.