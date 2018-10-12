2018-10-12T12:39:05+03:00
Происшествия

В Симферополе "на горячем" задержали наркоторговца

Запрещенные вещества ему пересылали из Западной Европы
Александра КОРШУНОВА
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Сотрудники полиции задержали подозреваемого.Сотрудники полиции задержали подозреваемого.Фото: Галина КОВАЛЕНКО
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В Крыму 37-летний мужчина подозревается в поставках наркотического вещества "бупренорфин" из Западной Европы.

- Синтетические наркотики поступали в Российскую Федерацию с территории одной из стран Западной Европы путем почтовых отправлений, - рассказали в пресс-службе МВД по Республике Крым.

Когда полицейские провели досмотр мужчины, они нашли у него мобильный телефон и планшет. На нем сохранилась переписка по поводу заказа и поставки наркотиков.

В автомобиле у подозреваемого обнаружили квитанции пополнения электронных кошельков, "приходные кассовые ордера на большие суммы" и банковские карты.

Также у него нашли больше 18 тысяч долларов и 115 тысяч рублей. Помимо этого, у торговца были долговые расписки от жителей Крыма.

Со слов подозреваемого, на протяжении нескольких месяцев он через Интернет покупал наркотики, которые ему пересылали по почте.

В отношении наркокурьера завели уголовное дело, он находится под стражей.

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