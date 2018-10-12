Гитарист из Симферополя устроил концерт прямо в полиции

СЕГОДНЯ 14:49 2018-10-12T15:07:28+03:00

Музыкант из Симферополя, которому вернули гитару, устроил концерт прямо в отделении полиции. Житель Симферополе пожаловался участковому, что знакомый забрал у него гитару. Инструмент полицейский вернул законному владельцу. На радостях потерпевший устроил правоохранителям мини-концерт. Видео: МВД России по РК.

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Житель Симферополе пожаловался участковому, что у него отобрали гитару.

- Потерпевший указал, что вечером пил в магазине кофе, к нему подошел его знакомый и попросил дать поиграть на гитаре, - сообщает пресс-служба МВД России по РК.

Но назад мужчина инструмент не отдал – ушел в неизвестном направлении, прихватив с собой семиструнную.

В скором времени подозреваемый, а им оказался, 40-летний местный жителя, раннее судимый, был задержан.

- Подозреваемый объяснил, что похищенный музыкальный инструмент продавать не собирался, - отметили в ведомстве. - Просто захотел вспомнить молодость, поиграть и оставить себе.

Законный же владелец, как только ему вернули инструмент, тут же в отделении полиции, на радостях, устроил маленький концерт.

С его же обидчика провоохранители взяли подписку о невыезде. На него завели уголовное дело за грабеж, совершенный с незаконным проникновением в жилище, помещение либо иное хранилище. По п.«в» ч.2 ст.161 УК РФ крымчанину грозит лишение свободы сроком до 7 лет.