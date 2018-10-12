В Севастополе на 9 лет осудили фотографа обнаженных детей
В Севастополе 48-летнего мужчину приговорили к 9-ти годам лишения свобода в колонии общего режима. Он проводил фотосессии с обнаженными детьми, сообщили в пресс-службе городского суда.
Это не первые его преступления, точно тем же он занимался и на Украине, за что получил срок.
Как сообщили в суде следствие, в марте 2017 года он познакомился на улице с подростком и предложил ему поучаствовать в оплачиваемой фотосессии. Дома мужчина снимал мальчика в обнаженном виде.
- Несовершеннолетний позже осознал, что с ним произошло, но из-за стыда не сообщил родителям об инциденте, - добавили в пресс-службе.
В июне 2017 года, подсудимый пригласил на съемки двух несовершеннолетних девушек и увез их в лес.
- По дороге к месту съемки одна из потерпевших позвонила матери и сообщила, что едет на фотосессию с мужчиной. Та попросила дочь все происходящее снимать на телефон и обратилась в полицию, - дополнили в суде.
Также подсудимый выплатит в пользу потерпевших 50 тысяч компенсации морального вреда.