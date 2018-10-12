В Севастополе на 9 лет осудили фотографа обнаженных детей

СЕГОДНЯ 15:12 2018-10-12T15:46:02+03:00

За такое же преступление его наказали на Украине

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В Севастополе 48-летнего мужчину приговорили к 9-ти годам лишения свобода в колонии общего режима. Он проводил фотосессии с обнаженными детьми, сообщили в пресс-службе городского суда.

Это не первые его преступления, точно тем же он занимался и на Украине, за что получил срок.

Как сообщили в суде следствие, в марте 2017 года он познакомился на улице с подростком и предложил ему поучаствовать в оплачиваемой фотосессии. Дома мужчина снимал мальчика в обнаженном виде.

- Несовершеннолетний позже осознал, что с ним произошло, но из-за стыда не сообщил родителям об инциденте, - добавили в пресс-службе.

В июне 2017 года, подсудимый пригласил на съемки двух несовершеннолетних девушек и увез их в лес.

- По дороге к месту съемки одна из потерпевших позвонила матери и сообщила, что едет на фотосессию с мужчиной. Та попросила дочь все происходящее снимать на телефон и обратилась в полицию, - дополнили в суде.

Также подсудимый выплатит в пользу потерпевших 50 тысяч компенсации морального вреда.