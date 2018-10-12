В Евпатории столкнулись три легковушки: пассажира зажало в автомобиле

СЕГОДНЯ 15:58 2018-10-12T15:58:43+03:00

Авария в Евпатории, есть пострадавшие. Фото: пресс-служба МЧС Республики Крым

Ему на помощь пришли сотрудники МЧС

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В Евпатории на пересечении проспекта Победы и улицы Чапаева произошло ДТП с участием трех легковых автомобилей. Одного из пассажиров зажало в машине, сообщили в пресс-службе МЧС Республики Крым.

Когда спасатели прибыли на место, они с помощью аварийно-спасательного гидравлического и шанцевого (используется для инженерных работ) инструметов вытащили 56-летнего пострадавшего.

После этого мужчину переместили в машину "Скорой помощи" и отвезли в городскую больницу Евпатории. Другие участники аварии от госпитализации отказались.

- На месте сотрудники произвели необходимый комплекс мер по противопожарной безопасности, а также обеспечили беспрепятственное движение для других автомобилей, - добавили в пресс-службе.

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