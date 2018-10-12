2018-10-12T15:52:21+03:00
Общество

На развязке у аэропорта Симферополь положили первый асфальт

Дорожное покрытие трассы будет состоять из трех слоёв асфальтобетона
Надежда ДАЦЮК
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Работы завершатся в декабре 2019 года. Фото: Госкомитет дорожного хозяйства КрымаРаботы завершатся в декабре 2019 года. Фото: Госкомитет дорожного хозяйства Крыма
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На съездах транспортной развязки в районе аэропорта Симферополь начали укладывать первый слой асфальтобетона, сообщили в пресс-службе Госкомитета дорожного хозяйства Крыма.

- Началась укладка верхнего слоя основания «дорожной одежды» из крупнозернистого, пористого асфальтобетона. Дорожное покрытие трассы будет состоять из трех слоёв асфальтобетона. Последний из них, из щебеночно-мастичного асфальтобетона, будет уложен на финишной стадии работ, – говорится в сообщении.

Также покрываются асфальтом съезды в районе транспортной развязки подъездной дороги к аэровокзальному комплексу.

Строительные работы ведет «Дорожно-транспортная строительная компания» («ДТСК») в рамках контракта по строительству и реконструкции участка трассы Симферополь-Красноперекопск на 3 километра. Стоимость – 1,88 миллиарда рублей.

Работы планировалось завершить до 12 декабря 2018 года, но сроки перенесли на декабрь 2019-го.

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