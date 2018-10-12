2018-10-12T18:34:10+03:00
Общество

Феодосия вернет 44 миллиона рублей за неработающую станцию по очистке воды

Деньги выделялись из федерального бюджета
Александра КОРШУНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Администрация Феодосии вернет в федеральный бюджет более 44 миллионов рублей за неработающую станцию по водоподготовке. Она была нужна для подачи воды из Фронтового водохранилища в поселок Приморский.

Как сообщили в Службе финнадзора Крыма, объект так и не был введен в эксплуатацию, а деньги не были возвращены.

Оборудование за 38 миллионов, которое приобрели за счет субвенции (денежное пособие местным властям), на протяжении 3 лет "не обеспечено сохранностью должным образом".

- В адрес администрации города направлено представление об устранении нарушения, - добавили в надзорном органе.

По результатам проверки, администрация города должна будет вернуть все средства из местного бюджета в федеральный.

Кстати, в Симферопольском районе завершено строительство каркаса здания медцентра имени Семашко . В будущем этот центр станет одним из самых современных в России.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Власти Крыма: с токсическими отравлениями из-за химических выбросов в Армянске никто не обращался
В Крыму построили еще один участок трассы "Таврида"
Аксенов рассказал, когда "Крымский Титан" снова запустят
В Евпатории столкнулись три легковушки: пассажира зажало в автомобиле
На развязке у аэропорта Симферополь положили первый асфальт
В Севастополе на 9 лет осудили фотографа обнаженных детей
Гитарист из Симферополя устроил концерт прямо в полиции
"Ориентация Крым": голос Лолиты будет встречать гостей в аэропорту "Симферополь"
В Симферополе "на горячем" задержали наркоторговца
В Симферополе 12 октября микрорайон "Фонтаны" до вечера останется без воды
В крымских горах потерялись два туриста
В Первомайском районе чиновник растратил 2 миллиона бюджетных денег
Крымское правительство успокоило жителей Армянска: все показатели в норме
В Севастополе детей учат, как вести себя при обнаружении бомб и мин