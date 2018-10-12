Феодосия вернет 44 миллиона рублей за неработающую станцию по очистке воды
Администрация Феодосии вернет в федеральный бюджет более 44 миллионов рублей за неработающую станцию по водоподготовке. Она была нужна для подачи воды из Фронтового водохранилища в поселок Приморский.
Как сообщили в Службе финнадзора Крыма, объект так и не был введен в эксплуатацию, а деньги не были возвращены.
Оборудование за 38 миллионов, которое приобрели за счет субвенции (денежное пособие местным властям), на протяжении 3 лет "не обеспечено сохранностью должным образом".
- В адрес администрации города направлено представление об устранении нарушения, - добавили в надзорном органе.
По результатам проверки, администрация города должна будет вернуть все средства из местного бюджета в федеральный.
Кстати, в Симферопольском районе завершено строительство каркаса здания медцентра имени Семашко . В будущем этот центр станет одним из самых современных в России.