Феодосия вернет 44 миллиона рублей за неработающую станцию по очистке воды

СЕГОДНЯ 18:34 2018-10-12T18:34:10+03:00

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Администрация Феодосии вернет в федеральный бюджет более 44 миллионов рублей за неработающую станцию по водоподготовке. Она была нужна для подачи воды из Фронтового водохранилища в поселок Приморский.

Как сообщили в Службе финнадзора Крыма, объект так и не был введен в эксплуатацию, а деньги не были возвращены.

Оборудование за 38 миллионов, которое приобрели за счет субвенции (денежное пособие местным властям), на протяжении 3 лет "не обеспечено сохранностью должным образом".

- В адрес администрации города направлено представление об устранении нарушения, - добавили в надзорном органе.

По результатам проверки, администрация города должна будет вернуть все средства из местного бюджета в федеральный.

Кстати, в Симферопольском районе завершено строительство каркаса здания медцентра имени Семашко . В будущем этот центр станет одним из самых современных в России.