Аксенов рассказал, когда "Крымский Титан" снова запустят

СЕГОДНЯ 17:33 2018-10-12T17:33:38+03:00

Завод приостановил работу 9 сентября после того, как в воздухе зафиксировали превышение концентрации вредных веществ

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В конце следующей недели завод «Крымский Титан» может возобновить работу. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. По его словам, предложения по восстановлению работы предприятия должны быть согласованы с Росприроднадзором и Роспотребнадзором.

- Уже есть план действий. Все предложения по восстановлению работы предприятия будут согласованы с Росприроднадзором, с Роспотребнадзором на следующей неделе. Если все пройдёт без замечаний, все корректировки и планы будут утверждены, значит, предприятие сможет к концу недели вернуться к рабочему процессу, – рассказал Аксёнов.

Он отметил, что сейчас уровень загрязнения воздуха на севере Крыма не превышает норму, несмотря на увеличение показателей 8 и 9 октября.

Ранее крымский премьер заявлял, что завод восстановит работу при отсутствии рисков для природы и здоровья жителей.