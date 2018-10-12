Аксенов рассказал, когда "Крымский Титан" снова запустят
В конце следующей недели завод «Крымский Титан» может возобновить работу. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. По его словам, предложения по восстановлению работы предприятия должны быть согласованы с Росприроднадзором и Роспотребнадзором.
- Уже есть план действий. Все предложения по восстановлению работы предприятия будут согласованы с Росприроднадзором, с Роспотребнадзором на следующей неделе. Если все пройдёт без замечаний, все корректировки и планы будут утверждены, значит, предприятие сможет к концу недели вернуться к рабочему процессу, – рассказал Аксёнов.
Он отметил, что сейчас уровень загрязнения воздуха на севере Крыма не превышает норму, несмотря на увеличение показателей 8 и 9 октября.
Ранее крымский премьер заявлял, что завод восстановит работу при отсутствии рисков для природы и здоровья жителей.