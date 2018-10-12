В Крыму построили еще один участок трассы "Таврида"

СЕГОДНЯ 18:33 2018-10-12T18:33:45+03:00

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Дорожники выполнили обратный перепуск движения на участке трассы "Таврида" под Белогорском. После этого начнутся работы по строительству 6-ти километрового участка в рамках первой очереди, сообщил пресс-секретарь крымского строительного управления АО "ВАД" Григорий Назаров.

Первая очередь – это 190 километров трассы от Керчи до Симферополя в двухполосном исполнении. Движение по ним откроют в декабре этого года.

Напомним, первый перевод движения транспорта участка старой автодороги Керчь – Феодосия – Симферополь на участок федеральной трассы выполнили в июне 2018 года. Тогда для машин открыли две полосы новой дороги.

Это было сделано для того, чтобы дорожники могли разобрать старую дорогу и приступить к второй очереди строительства трассы "Таврида" на этом участке.

- Сегодня мы производим обратный перепуск движения и приступаем к финальным работам по строительству 6-километрового участка в рамках первой очереди. Нам предстоит выполнить установку барьерного ограждения и бортового камня, провести гидропосев трав на склонах участка, нанести дорожную разметку и установить дорожные знаки, - добавил Назаров.

Ввод в эксплуатацию всех 250 километров трассы в четырехполосном исполнении до Севастополя запланирован на декабрь 2020 года.

Напомним, глава Крыма оценил готовность трассы "Таврида". Вдоль трассы откроют 23 площадки для отдыха водителей.

Кстати, трассу "Таврида" продлят на 7,5 километра. Выделено дополнительное финансирование - 11,3 миллиарда рублей