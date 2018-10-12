Власти Крыма: с токсическими отравлениями из-за химических выбросов в Армянске никто не обращался

СЕГОДНЯ 18:49 2018-10-12T19:39:38+03:00

Глава Крыма отметил, что в больнице города не хватает узких специалистов

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Жители севера Крыма не обращались в больницы с токсическими отравлениями из-за химических выбросов. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

- Главное, что люди с токсическими отравлениями, связанными непосредственно с ситуацией, не обращаются. Да, есть першение, говорят, раздражение слизистой носоглотки, слизистой глаз, – сообщил крымский премьер.

Пострадавшие связывают это с последствиями выбросов, по его словам. Однако после обследования выясняется, что это обострение хронических заболеваний.

Также глава Крыма отметил, что в больнице Армянска не хватает узких специалистов. В связи с этим каждую среду в город будут приезжать медики. Кроме того, будет запущено несколько лабораторий, которые позволят делать анализы на месте.