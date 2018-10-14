Погода в Крыму на 14 октября: ветер и тепло до 22
Сегодня, 14 октября в Крыму царит традиционное бабье лето: тепло да "в багрец и в золото одетые леса". Правда шустрый ветер, так и норовит, быстрее сорвать с деревьев по-праздничному яркую листву.
В Симферополе же синоптики предупреждают об усиление северо-восточного ветра до 25 м/с. В столице региона переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный до 25 м/с. Температура воздуха днем 18…20°.
- В Севастополе малооблачно. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха днем 20…22°, - сообщает ФГБУ «Крымское УГМС».
На Южном берегу Крыма переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный до 25 м/с. Температура воздуха днем 21…23°.
Прогноз погоды по Керчи: небольшая облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 12-17 м/с, во второй половине дня 9-14 м/с. Температура воздуха днем 18…20°.