2018-10-14T06:41:51+03:00
Общество

Погода в Крыму на 14 октября: ветер и тепло до 22

На полуострове в силе штормовое предупреждение
Галина КОВАЛЕНКО
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В Симферополе хозяйничает октябрь.В Симферополе хозяйничает октябрь.Фото: Галина КОВАЛЕНКО
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Сегодня, 14 октября в Крыму царит традиционное бабье лето: тепло да "в багрец и в золото одетые леса". Правда шустрый ветер, так и норовит, быстрее сорвать с деревьев по-праздничному яркую листву.

В Симферополе же синоптики предупреждают об усиление северо-восточного ветра до 25 м/с. В столице региона переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный до 25 м/с. Температура воздуха днем 18…20°.

- В Севастополе малооблачно. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха днем 20…22°, - сообщает ФГБУ «Крымское УГМС».

На Южном берегу Крыма переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный до 25 м/с. Температура воздуха днем 21…23°.

Прогноз погоды по Керчи: небольшая облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 12-17 м/с, во второй половине дня 9-14 м/с. Температура воздуха днем 18…20°.

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