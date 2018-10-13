В отношении эстонских турфирм возбудили уголовное дело из-за Крыма
Эстонские турфирмы, которые организовали путешествия туристов в Крым, ждут санкции. Более того, в отношении них возбуждено уголовное дело.
Как сообщалось ранее, запрещено оказание туристических услуг на посещение регионов полуострова в связи с решением Европейского союза о санкциях. Тем не менее, ряд эстонских турфирм такие поездки организовали.
Теперь, по данным госпрокуратуры Эстонии, в отношении таких фирм возбуждено уголовное дело.
Согласно информации Baltic News Service с ссылкой на секретаря ведомства Каареля Калласа, под санкции попали пять фирм. Их подозревают в оказании туристических услуг в Крым. В офисах этих компаний уже были проведены обыски.
Каллас отметил, что все страны ЕС были предупреждены о репрессиях, если кто-то нарушит постановление о запрете отправлять туристов в Крым, так как, по словам чиновника, это аннексированная территория.
Эксперт добавил, что уже были допрошены пять человек - сотрудники турфирм, но были отпущены на свободу. В то же время прокуратура не ходатайствует о взятии кого-либо из них под стражу.
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