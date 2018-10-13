В Керчи завели уголовное дело из-за парка «Молодежный»

СЕГОДНЯ 19:12 2018-10-13T19:12:51+03:00

Изменить размер текста: A A

Прокуратура города Керчи проверила финансовую сторону благоустройства парка отдыха «Молодежный».

Выяснилось, что в официальных документах есть серьезные недоработки в расчете цены строительных материалов.

- При формировании сметной документации неправильно определены расценки стоимости материалов, в результате чего расходы по объекту в целом были завышены на 2 млн рублей. – сообщает пресс-служба прокуратуры РК.

В итоге на должностных лиц администрации г. Керчи за ненадлежащее исполнение обязанностей завели уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).

В Первомайском же районе одного из чиновников уличили в том, что он незаконно перечислил подрядчику почти 2 миллиона рублей. Чиновник подписал акты выполненных работ, которые не были выполнены по факту. Подрядчик занимался капитальным ремонтом в пяти школ района - приводил в порядок кабинеты химии, физики и биологии.