2018-10-13T19:12:51+03:00
Происшествия

В Керчи завели уголовное дело из-за парка «Молодежный»

В администрации города завысили стоимость благоустройства на 2 миллиона рублей
Галина КОВАЛЕНКО
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Прокуратура города Керчи проверила финансовую сторону благоустройства парка отдыха «Молодежный».

Выяснилось, что в официальных документах есть серьезные недоработки в расчете цены строительных материалов.

- При формировании сметной документации неправильно определены расценки стоимости материалов, в результате чего расходы по объекту в целом были завышены на 2 млн рублей. – сообщает пресс-служба прокуратуры РК.

В итоге на должностных лиц администрации г. Керчи за ненадлежащее исполнение обязанностей завели уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).

В Первомайском же районе одного из чиновников уличили в том, что он незаконно перечислил подрядчику почти 2 миллиона рублей. Чиновник подписал акты выполненных работ, которые не были выполнены по факту. Подрядчик занимался капитальным ремонтом в пяти школ района - приводил в порядок кабинеты химии, физики и биологии.

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