В Крыму почти сутки искали заблудившуюся женщину
В Крыму пожилая женщина исчезла из вида в районе села Петрово Белогорского района.
- 76-летняя жительница с.Петровка Красногвардейского района отправилась с группой грибников в лес, отстала и потеряла ориентир, - сообщает пресс-служба МЧС РК.
В ведомстве отмечают, что найти засветло пенсионерку не удалась. И поэтому к поискам привлекли дополнительные силы и средства. В том числе сотрудников кинологической службы полиции со служебными собаками.
Заплутавшую любительницу рыжиков и маслят нашли лишь на следующий день.
- Заблудившаяся женщина была обнаружена грибниками в районе села Ивановка Симферопольского района, практически в 12 км от места поисково-спасательных работ, - отметили в ведомстве. - В медицинской помощи женщина не нуждалась.
Всего же в Крыму только с начала грибного сезона уже произошло около 10 таких случаев.