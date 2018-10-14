2018-10-14T09:47:04+03:00
Происшествия

В Крыму почти сутки искали заблудившуюся женщину

Пенсионерка потерялась при сборе грибов
Галина КОВАЛЕНКО
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В поисках участвовали спасатели и кинологи с собаками. Фото: пресс-служба МЧС РКВ поисках участвовали спасатели и кинологи с собаками. Фото: пресс-служба МЧС РК
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В Крыму пожилая женщина исчезла из вида в районе села Петрово Белогорского района.

- 76-летняя жительница с.Петровка Красногвардейского района отправилась с группой грибников в лес, отстала и потеряла ориентир, - сообщает пресс-служба МЧС РК.

В ведомстве отмечают, что найти засветло пенсионерку не удалась. И поэтому к поискам привлекли дополнительные силы и средства. В том числе сотрудников кинологической службы полиции со служебными собаками.

Заплутавшую любительницу рыжиков и маслят нашли лишь на следующий день.

- Заблудившаяся женщина была обнаружена грибниками в районе села Ивановка Симферопольского района, практически в 12 км от места поисково-спасательных работ, - отметили в ведомстве. - В медицинской помощи женщина не нуждалась.

Всего же в Крыму только с начала грибного сезона уже произошло около 10 таких случаев.

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