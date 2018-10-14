В Симферополе 20 улиц останутся без газа

СЕГОДНЯ 10:58 2018-10-14T11:30:08+03:00

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В понедельник, 15 октября два десятка улиц столицы региона останется без «голубого топлива».

- Газоснабжение будет ограничено в связи с проведением ремонтных работ, - сообщает пресс-служба администрации Симферополя.

С 8 утра до 17 часов вечера газа не будет на улицах - Амурская (от пр. Высоковольтный до ул. М. Донского), Генова (от пр. Высоковольтного до пр. Сакского), Депутатская (от ул. Амурской до ул. Глухова), Маршала Василевского, Сиреневая, Сигнальная, Глухова, Контейнерная, Льдозаводская и переулок Льдозаводской, Валдайская, Ленская, Обская, Иртышская, Енисейская, М. Донского, Героев Сталинграда, ул. Маршала Жукова, Семафорная и на проездах - Высовольтный, Сакский, Енисейский и Байкальский.

На Южном берегу Крыма, в городском округе Ялта грандиозная «отключка» природного газа практически уже пройдена: будничная жизнь, почти вошла в привычное русло. Здесь краны на газовых магистралях перекрыты с 8 по 15 октября.