2018-10-14T13:53:43+03:00
Общество

В Керчи за туи и ели готовы отдать 8 миллионов рублей

УЖКХ города-героя ищет подрядчика для озеленения Комсомольского парка
Галина КОВАЛЕНКО
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На официальном сайте госзакупок чиновники из Керчи объявили аукцион на «Выполнение работ по озеленению парка Комсомольского г. Керчи».

Начальная цена лота: восемь миллионов рублей ноль копеек.

В документах, кроме всего прочего, идет речь о высадке декоративных растений.

Причем к деревьяи и кустарникам выдвигается ряд требований. Например, у туи (Смарагд), высота должна быть не менее 1, 2 метра. Так же обговаривается, что у туи (Данника), обхват шара 70 см., а высота 0,9 метра.

Парк в Керчи украсит и купрессоципарис лейланда - высота не менее 2,2 метра, можжевельник китайский (Стрикта) - не менее 2,0, туя (Атровиренс) - не менее 1,7 м., ель серебристая - не менее 1,30.

Нужно отметить, что благоустройство другого парка отдыха в Керчи - «Молодежного» вылилось в уголовное дело. В городской администрации при разработке сметной документации на обустройство парка некорректно посчитали стоимость строительных материалов, в результате чего расходы по объекту в целом были завышены на 2 млн рублей.

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