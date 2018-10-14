В Севастополе завершается реконструкция Малахова кургана

СЕГОДНЯ 17:21 2018-10-14T17:22:12+03:00

Изменить размер текста: A A

2 ноября пройдет торжественное открытие обновленного Мемориального комплекса памятников обороны Севастополя в 1854-1855 гг., 1941-1944 гг.

Мероприятие начнется в 11.00 утра и продлится до самого вечера. В завершении на Оборонительной башне Малахова кургана покажут документальные фильмы о Севастополе.

- На Малаховом кургане отреставрированы Оборонительная башня Корниловского бастиона, орудия Противоштурмовой батареи и батареи Сенявина, место смертельного ранения Нахимова и памятник Корнилову, братская могила русских и французских воинов, - сообщает пресс-служба правительства Севастополя.

Чиновники говорят о том, теперь здесь места отдыха посетителей появились стали более комфортными. Специалисты восстановили исторически достоверные малые архитектурные формы. На Малаховом кургане заменили инженерные коммуникации, восстановили подпорные стены на входе.

Сейчас же в парке, где появилась автоматическая система полива и современный газон, идет высадка краснокнижных растений.