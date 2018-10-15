Погода в Крыму на 15 октября: до +22 и облачно
В Крыму 15 октября будет сухая малооблачная погода. Сохранится ветреная погода: скорость северо-восточного ветра достигнет 15-20 метров в секунду.
В Симферополе сегодня до +20 градусов, без осадков. Будет дуть северо-восточный ветер со скоростью до 20 м/с.
В Севастополе малооблачно, до +22 градусов днем. Скорость ветра достигнет 5-10 м/c.
На ЮБК также осадков не ожидается. Будет дуть северо-восточный ветер со скоростью 15-20 метров в секунду. Днем столбики термометров покажут 22 градуса.
В Керчи переменная облачность. Возможны порывы ветра до 14 метров в секунду. До +20 градусов.
Еще больше материалов по теме: «Погода в Крыму»