Погода в Крыму на 15 октября: до +22 и облачно

СЕГОДНЯ 07:16 2018-10-15T07:16:36+03:00

Возможны порывы ветра до 20 метров в секунду

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В Крыму 15 октября будет сухая малооблачная погода. Сохранится ветреная погода: скорость северо-восточного ветра достигнет 15-20 метров в секунду.

В Симферополе сегодня до +20 градусов, без осадков. Будет дуть северо-восточный ветер со скоростью до 20 м/с.

В Севастополе малооблачно, до +22 градусов днем. Скорость ветра достигнет 5-10 м/c.

На ЮБК также осадков не ожидается. Будет дуть северо-восточный ветер со скоростью 15-20 метров в секунду. Днем столбики термометров покажут 22 градуса.

В Керчи переменная облачность. Возможны порывы ветра до 14 метров в секунду. До +20 градусов.