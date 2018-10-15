В Крыму на границе задержали украинку с чужим паспортом

СЕГОДНЯ 09:20 2018-10-15T11:03:52+03:00

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Пограничный контроль не пропустили за рубеж 60-летнюю гражданку Украины, которая хотела покинуть российскую территорию.

- При проверке документов женщины пограничники выявили несоответствие внешности предъявительницы и изображения на фотокарточке ее паспорта, - сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым. - В ходе опроса гражданка сомневалась в ответах, путалась в установочных данных и объясняла изменения во внешности перенесенной болезнью.

В итоге было установлено, что это нее документ.

Гражданка незалежной призналась, что действительно выдает себя за другого человека. Она рассказала, что въехала на полуостров в 2014 году. Но затем утеряла собственные документы. Паспорт же гражданина Украины ей одолжила знакомая, чтобы она могла побывать у родственников в Херсоне.

Женщину задержали и возбудили уголовное дело за незаконное пересечение государственной границы РФ.