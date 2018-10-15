2018-10-15T11:26:43+03:00
Общество

Транспортный налог в Крыму оплатили 30% водителей

Автомобилисты перечислили 120 миллионов рублей
Алиса ЦАРИГОРОДЦЕВА
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Заплатить налог нужно не позднее 3 декабря 2018 года, после будет начисляться пеня.Заплатить налог нужно не позднее 3 декабря 2018 года, после будет начисляться пеня.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА
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У крымчан осталось меньше двух месяцев, чтобы оплатить транспортный и земельный налоги. Уведомления уже получили 80% жителей полуострова. Остальным квитанции должны прийти до конца октября.

- По состоянию на начало октября, транспортный налог оплатили треть автомобилистов, поступило 120 миллионов рублей. По земельному – более 25 миллионов рублей или четверть от того, что собственники земли должны заплатить до конца ноября, - сообщили в пресс-службе УФНС по РК.

Владельцев автомобилей, мотоциклов, самолетов и другого транспорта в Крыму за последний год увеличилось на 16% и достигает почти 314 тысяч человек. У них в собственности находится около 410 тысяч машин. Кстати, стоимость 770 из них от 3 до 15 миллионов рублей.

Напомним, земельный налог в Крыму должны оплатить больше 200 тысяч человек, в собственности у которых находится 214 тысяч земельных участков.

Заплатить налоги нужно не позднее 3 декабря 2018 года, после этой даты будет начисляться пеня.

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