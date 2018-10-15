Охранять общественный порядок в Ялте начнет муниципальная полиция

СЕГОДНЯ 11:30 2018-10-15T12:57:50+03:00

Правоохранители будут бороться с несанкционированной торговлей

Изменить размер текста: A A

Ялтинские власти хотят создать муниципальную полицию. Глава города Алексей Челпанов уверен, что сейчас "такой орган" будет очень актуален.

Эта структура будет заниматься охраной общественного порядка, бороться с несанкционированной торговлей и пресекать все попытки нарушений правил благоустройства.

- Необходимо навести порядок на городской набережной, которая должна стать зоной отдыха, а не стихийным рынком, – резюмировал Челпанов.

Глава администрации подчеркнул, что в полицию должны войти "профессионалы своего дела". С просьбой о содействии он обратился к руководству УМВД Ялты.

По словам градоначальника, решение о создании муниципальной полиции одобрено главой Крыма Сергеем Аксеновым и городским депутатским корпусом.