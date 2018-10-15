Зимой из Симферополя будут летать самолеты в Тюмень, Омск и Сургут
Зимой в расписании аэропорта «Симферополь» появятся новые направления.
- С 28 ноября авиакомпания «Ижавиа» начнет летать в 9 российских городов: Ижевск, Самару, Тюмень, Омск, Сургут, Нижневартовск, Челябинск, Екатеринбург и Новосибирск, - сообщает пресс-служба аэропорта.
В Самару и Ижевск улететь можно будет два раза в неделю. Рейсы прямые.
Также два раза в неделю будут осуществляться транзитные
Остальные рейсы транзитные. В Сургут и Нижневартовск с промежуточной посадкой в Самаре. В Омск и Тюмень с промежуточной посадкой в Ижевске.
- Дополнительно пассажирам будут доступны удобные трансферные стыковки на перелеты в Екатеринбург, Челябинск и Новосибирск, - добавили в аэропорту.
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