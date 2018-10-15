2018-10-15T11:44:23+03:00
Туризм

Зимой из Симферополя будут летать самолеты в Тюмень, Омск и Сургут

Новые рейсы появятся в расписании с 28 ноября
Алиса ЦАРИГОРОДЦЕВА
Поделиться:
Новые рейсы запускают в 9 городов.Новые рейсы запускают в 9 городов.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА
Изменить размер текста:

Зимой в расписании аэропорта «Симферополь» появятся новые направления.

- С 28 ноября авиакомпания «Ижавиа» начнет летать в 9 российских городов: Ижевск, Самару, Тюмень, Омск, Сургут, Нижневартовск, Челябинск, Екатеринбург и Новосибирск, - сообщает пресс-служба аэропорта.

В Самару и Ижевск улететь можно будет два раза в неделю. Рейсы прямые.

Также два раза в неделю будут осуществляться транзитные

Остальные рейсы транзитные. В Сургут и Нижневартовск с промежуточной посадкой в Самаре. В Омск и Тюмень с промежуточной посадкой в Ижевске.

- Дополнительно пассажирам будут доступны удобные трансферные стыковки на перелеты в Екатеринбург, Челябинск и Новосибирск, - добавили в аэропорту.

Напомним, пять важных причин, чтобы приехать в Крым осенью. Цены на жилье и советы, где найти уединенные пляжи.

Еще больше материалов по теме: «Транспорт в Крыму»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Охранять общественный порядок в Ялте начнет муниципальная полиция
Транспортный налог в Крыму оплатили 30% водителей
В Крыму на границе задержали украинку с чужим паспортом
Погода в Крыму на 15 октября: до +22 и облачно
Чиновники Керчи готовы отдать 4,9 миллионов рублей за уличную уборную
В Севастополе завершается реконструкция Малахова кургана
В Севастополе активизировались лжекоммунальщики
В Керчи за туи и ели готовы отдать 8 миллионов рублей
В Симферополе 20 улиц останутся без газа
В Крыму почти сутки искали заблудившуюся женщину
Погода в Крыму на 14 октября: ветер и тепло до 22
В Керчи завели уголовное дело из-за парка «Молодежный»
Эксперты узнали, кто летит в Крым прощаться с морем
В отношении эстонских турфирм возбудили уголовное дело из-за Крыма
Симферополь останется без света на два дня