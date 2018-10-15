2018-10-15T11:47:53+03:00
Происшествия

Феодосийца-наркомана лишили водительских прав

Вождение "под кайфом" могло закончится трагедией
Александра КОРШУНОВА
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Жителя Феодосии лишили водительских прав из-за наркотической зависимости. Такое решение принял городской суд после иска прокурора.

Мужчину признали виновным в преступлении по ч. ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение и хранение без цели сбыта наркотического средства в значительном размере), сообщили в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры.

На момент вынесения приговора и по настоящее время он стоит на учете в наркологической клинике с диагнозом "Психические и поведенческие расстройства в результате употребления опиоидов, с синдромом зависимости".

- Но при этом у него есть водительские права, и он управляет транспортным средством, - дополнили в пресс-службе.

Человеку с наркотической зависимостью нельзя управлять автомобилем, ведь это может принести вред здоровью других участников дорожного движения.

Прокурор обратился в городской суд Феодосии, и водительские права осужденного признали недействительными.

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