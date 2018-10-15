Десятки улиц Симферополя 15 октября останутся без воды
В понедельник, 15 октября, в Симферополе проводятся ремонтные работы на сетях холодного водоснабжения. Из-за этого уже с утра на некоторых улицах крымской столицы ограничили подачу воды, сообщили в пресс-службе городской администрации.
До 13.00 водоснабжение ограничено на улицах Володарского, Курчатова и на переулке Спендиаровых.
Чуть больше пробудут без воды жители улиц Коцюбинского, Солнечной, Битакской, Бетховена, Рубцова, Смирнова, Партизанской, Грибоедова, Федотова, Малореченской. У них ее включат только в 17.00.
- Это также коснется прилегающих переулков, - добавили в администрации.
Симферопольский филиал "Вода Крыма" приносит свои извинения за неудобства для жителей крымской столицы.
Кстати, 15 октября порядка 20 улиц с 8.00 до 17.00 Симферополя останутся без газа. Ограничение связано с проведением очередных ремонтных работ.