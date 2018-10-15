2018-10-15T12:03:58+03:00
Общество

Десятки улиц Симферополя 15 октября останутся без воды

В городе снова ремонтные работы
Александра КОРШУНОВА
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В понедельник, 15 октября, в Симферополе проводятся ремонтные работы на сетях холодного водоснабжения. Из-за этого уже с утра на некоторых улицах крымской столицы ограничили подачу воды, сообщили в пресс-службе городской администрации.

До 13.00 водоснабжение ограничено на улицах Володарского, Курчатова и на переулке Спендиаровых.

Чуть больше пробудут без воды жители улиц Коцюбинского, Солнечной, Битакской, Бетховена, Рубцова, Смирнова, Партизанской, Грибоедова, Федотова, Малореченской. У них ее включат только в 17.00.

- Это также коснется прилегающих переулков, - добавили в администрации.

Симферопольский филиал "Вода Крыма" приносит свои извинения за неудобства для жителей крымской столицы.

Кстати, 15 октября порядка 20 улиц с 8.00 до 17.00 Симферополя останутся без газа. Ограничение связано с проведением очередных ремонтных работ.

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