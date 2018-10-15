Жителю Симферополя светит тюрьма за незаконное телевещание 15-ти телеканалов

СЕГОДНЯ 12:41 2018-10-15T13:05:35+03:00

За два года своего "промысла" он заработал больше 2 миллионов рублей

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Симферопольцу грозит до 2 лет тюрьмы за незаконное телевизионное вещание 15-ти телеканалов. Всего на этом он заработал более 2,5 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе Железнодорожного районного суда.

56-летний мужчина с марта 2014 года по сентябрь 2016 года использовал специальное оборудование – спутниковые антенны и волоконно-оптические линии связи, которые установил на своем гараже.

Это помогало ему незаконно транслировать 1834 абонентам в поселке Грэсовский известные телеканалы: "Дом Кино", "Совершенно секретно", "Охота и рыбалка", "Шансон-ТВ", "Ностальгия", "Кинохит" и так далее.

Конечно, разрешения правообладателя он не получал, также как и лицензию на "право осуществление деятельности по телевизионному вещанию".

- Суд пришел к выводу о необходимости назначения наказания в виде 2 лет 1 месяца лишения свободы, - добавили в пресс-службе.

Но это наказание, после вступления приговора в силу, он будет отбывать условно.