Ремонт заканчивается: в Симферополе открыли проход на ул. Пушкина со стороны ул. Гоголя

СЕГОДНЯ 12:53 2018-10-15T12:54:49+03:00

На обход стройки больше не нужно тратить время. Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

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В центре Симферополя убрали часть забора, перегораживающего проход на ул. Пушкина со стороны ул. Гоголя. Забор устанавливали на время реконструкции.

Укладка тротуарной плитки продолжается, но по мере готовности то или иного участка улицы, ограждение частично убирают, чтобы освободить проход.

После окончания реконструкции улицу подметут и помоют. Выглядеть она будет не так жутко.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

Напомним, ограждение на улице Пушкина (со стороны ул. Гоголя и Горького) установили в начале мая, когда начался второй этап реконструкции центральной части города. Стоимость работ 51 миллион. Деньги планировали потратить на замену подземные коммуникаций и благоустройство пешеходной зоны.

Сейчас рабочие укладывают плитку в середине улицы. По краям уже все готово.

После укладки плитки, будут установлены лавочки, антивандальные камеры, появятся зеленые клумбы.

Реконструкция завершится до конца осени.

Возле ЗАГСа наконец-то стало больше места. Когда там стоял забор, места не было для фото.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА