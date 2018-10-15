2018-10-15T13:10:30+03:00
Происшествия

В Алуште спустя 10 лет будут судить убийцу местной жительницы

С ней у туриста из Москвы возник конфликт
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В Алуште будут судить москвича, который убил местную жительницу, находясь в городе на отдыхе. Больше 10 лет это преступление оставалось нераскрытым, сообщили в пресс-службе Следкома Республики Крым.

В ночь с 14 на 15 июля 2007 года в районе в улицы Октябрьской в Алуште у отдыхающих произошел конфликт с девушкой. Ранее судимый мужчина нанес женщине "не менее трех ударов ножом в область груди", она скончалась на месте.

- Благодаря работе аналитической группы, совместной деятельности следователей и оперативных сотрудников, удалось раскрыть данное преступление и привлечь виновного к уголовной ответственности, - дополнили в пресс-службе.

Обвиняемый признал свою вину, сейчас он находится под стражей. А уголовное дело направлено в Алуштинский городской суд на рассмотрение.

Ему грозит от 6 до 16 лет лишения свободы.

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