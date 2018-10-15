2018-10-15T13:32:14+03:00
Общество

В Симферополе нерадивый отец задолжал более полумиллиона рублей алиментов

Выплатить деньги ему помогли обязательные работы
Александра КОРШУНОВА
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В Симферополе мужчина задолжал более полумиллиона рублей алиментов. После 20 часов обязательных работ, назначенных судом, он полностью погасил долг.

Как сообщили в Службе судебных приставов Крыма, мужчина не выплачивал алименты своему сыну, из-за этого у отца образовалась задолженность в 580 тысяч рублей.

Когда его начали разыскивать, то оказалось, что по месту регистрации он не проживает. После этого мужчину объявили в розыск.

В итоге его удалось найти, составили протокол об административном правонарушении. Мужчине временно ограничили выезд за пределы России.

- Согласно постановлению мирового судьи горе-отцу было назначено наказание в виде 20 часов обязательных работ, - добавили в Службе.

После их отбывания, мужчина полностью выплатил весь долг за алименты.

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