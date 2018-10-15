СЕГОДНЯ 15:21 2018-10-15T15:21:59+03:00

От нанесенных ран пострадавший скончался на месте

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Жителя Челябинска подозревают в убийстве 41-летнего керчанина, возбуждено уголовное дело. Умер потерпевший прямо на месте преступления, от многочисленных повреждений, сообщили в пресс-службе Следкома Крыма.

Установлено, что недалеко от одного из домов Керчи с травмами обнаружили 41-летнего мужчину.

- По уголовному делу назначен комплекс судебных экспертиз, проведены допросы основных свидетелей, выполняются следственные действия, направленные на сбор доказательственной базы, - добавили в пресс-службе.

Против ранее судимого уроженца Челябинской области возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего".

До суда подозреваемый будет находиться под стражей.

Напомним, в Алуште будут судить убицу, который совершил преступление 10 лет назад. Мужчина из Москвы приехал на отдых, у него произошел конфликт с местной жительницей, который привел к трагическим последствиям.