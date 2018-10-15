Украинские пограничники не пропустили двоих россиянок в Крым
На границы Украины с Крымом при похождении контроля на пункте "Каланчак" (города Армянск-Херсон) двоих гражданок Российской Федерации не пропустили на полуостров.
Как сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины, во время проверки документов, установлено, что у них нет специальных разрешений для въезда на "временно оккупированную территорию". После чего девушкам отказали в разрешении пересечь границу.
- Для того, чтобы беспрепятственно перейти административную границу, гражданки предложили военнослужащим взятку в размере 4 тысяч рублей, - дополнили в пресс-службе.
Отмечается, что на такое предложение пограничники ответили отказом, а "провонарушение задокументировали".
В Нациполицию Украины уже отправлено сообщение о том, что обнаружили признаки криминального правонарушения со ссылкой на статью 369 Криминального кодекса ("Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу").