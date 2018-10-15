Ремонт улицы Севастопольской в Симферополе хотят завершить на месяц раньше

СЕГОДНЯ 17:19 2018-10-15T17:20:22+03:00

Изменить размер текста: A A

Основные работы на улице Севастопольской в Симферополе планируется завершить к 10-15 ноября. Сейчас темпы, которыми идет подрядчик, позволяют говорить о том, что сроки окончания ремонта будут сокращены, рассказал председатель Госкомитета дорожного хозяйства Крыма Сергей Карпов.

По заключенному контракту, работы должны завершиться к 20 декабря.

Карпов также отметил, что к ремонту Севастопольской в полном объеме можно будет приступить только после запуска движение по улице Объездной. До 20 октября ее планируется отремонтировать.

Также Карпов отметил, что начало полноценных работ по улице Кирова откладывается до тех пор, пока не будет отремонтированы те дороги, которые находятся на подходе к одной из главных транспортных артерий города.

Кроме того, председатель отметил, что на ремонт симферопольских дорог в этом году выделено 1 миллиард 460 миллионов субсидий

Напомним, горожане продолжают стоять в пробках: подрядчики отчитались, как идут работы на перекрытых улицах.