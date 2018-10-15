Китайские инвесторы хотят вкладывать деньги в сельское хозяйство Крыма
Представители китайской делегации, которые находятся Крыму с прошлой недели, рассматривают реализацию инвестпроектов в санаторно-курортной сфере и производстве по переработке сельхозпродукции.
Генеральный директор Корпорации развития Крыма Николай Сапрунов рассказал, что рамках визита они посещают предприятия именно этой направленности.
- Особенно интересны производители натуральных соков. Также они (инвесторы – Ред.) хотят закупить большую партию растительного масла у нового крымского производителя "Крымского золото", - дополнил Сапрунов.
Также китайские инвесторы рассматривают реализацию проектов в санаторно-курортной сфере и производства по переработке сельхозпродукции.
Сообщается, что в Крыму делегация пробудет до среды.
Напоним, китайские и бахрейнские инвесторы вложат в Крым более 100 миллионов евро. Тогда их заинтересовали электростанции и альтернативная энергетика.