Китайские инвесторы хотят вкладывать деньги в сельское хозяйство Крыма

СЕГОДНЯ 18:07 2018-10-15T18:07:37+03:00

Их также заинтересовала курортная сфера

Изменить размер текста: A A

Представители китайской делегации, которые находятся Крыму с прошлой недели, рассматривают реализацию инвестпроектов в санаторно-курортной сфере и производстве по переработке сельхозпродукции.

Генеральный директор Корпорации развития Крыма Николай Сапрунов рассказал, что рамках визита они посещают предприятия именно этой направленности.

- Особенно интересны производители натуральных соков. Также они (инвесторы – Ред.) хотят закупить большую партию растительного масла у нового крымского производителя "Крымского золото", - дополнил Сапрунов.

Также китайские инвесторы рассматривают реализацию проектов в санаторно-курортной сфере и производства по переработке сельхозпродукции.

Сообщается, что в Крыму делегация пробудет до среды.

Напоним, китайские и бахрейнские инвесторы вложат в Крым более 100 миллионов евро. Тогда их заинтересовали электростанции и альтернативная энергетика.