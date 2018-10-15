2018-10-15T18:07:37+03:00
Экономика

Китайские инвесторы хотят вкладывать деньги в сельское хозяйство Крыма

Их также заинтересовала курортная сфера
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Представители китайской делегации, которые находятся Крыму с прошлой недели, рассматривают реализацию инвестпроектов в санаторно-курортной сфере и производстве по переработке сельхозпродукции.

Генеральный директор Корпорации развития Крыма Николай Сапрунов рассказал, что рамках визита они посещают предприятия именно этой направленности.

- Особенно интересны производители натуральных соков. Также они (инвесторы – Ред.) хотят закупить большую партию растительного масла у нового крымского производителя "Крымского золото", - дополнил Сапрунов.

Также китайские инвесторы рассматривают реализацию проектов в санаторно-курортной сфере и производства по переработке сельхозпродукции.

Сообщается, что в Крыму делегация пробудет до среды.

Напоним, китайские и бахрейнские инвесторы вложат в Крым более 100 миллионов евро. Тогда их заинтересовали электростанции и альтернативная энергетика.

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