На улице Ларионова в Симферополе снесут 65 незаконных гаражей

СЕГОДНЯ 19:41 2018-10-15T19:42:55+03:00

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В Симферополе на улице Ларионова, 38а начался снос незаконных металлических гаражей. По этому адресу планируют демонтировать 65 незаконных объектов.

- Постановления о демонтаже данных объектов были вынесены более пяти месяцев назад. Нарушителям был дан месяц на добровольный демонтаж, однако этой возможностью они не сочли нужным воспользоваться. В настоящее время рабочие выполняют снос конструкций. По предварительным оценкам, подрядная организация выполнит снос в течение недели, - рассказал заместитель начальника департамента городского хозяйства администрации Симферополя Александр Хомяков.

По его словам, имущество внутри гаражей описывают в законном порядке. Собственники могут вернуть его только после оплаты работ по демонтажу, хранению и транспортировке.

Чиновник напомнил, что адреса, по которым планируют снести гаражи, размещаются на сайте администрации города и в газете «Южная столица».

Всего, согласно контракту, планируется снести 255 незаконных объектов.