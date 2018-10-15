2018-10-15T20:14:34+03:00
Общество

В Азовском море произошло землетрясение магнитудой 4,7 балла

Сейсмологи зафиксировали его рядом с Ейском
Надежда ДАЦЮК
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В Азовском море 15 октября зафиксировали землетрясение магнитудой 4,7 балла. По информации Европейского-Средиземноморского сейсмологического центра, толчок произошел рядом с Ейском.

Эпицентр находился на глубине 10 км.

Ранее подземный толчок зафиксировали в Черном море в сентябре этого года. Его оценили в 4 балла по шкале Рихтера, никаких разрушительных последствий не было.

Сейсмологи отмечают, что за год в Черном море происходит от 50 до 150 землетрясений, однако они настолько слабы, что крымчане их не ощущают.

Последнее сильное землетрясение на полуострове в 8 баллов произошло в 1928 году. Подземные толчики стали причиной разрушения зданий береговой полосы от Севастополя до Алушты. За два часа до начала землетрясения в заливе между Аю-Дагом и мысом Плака, примерно в 40 м от берега, появилась длинная полоса пены, которая через несколько минут исчезла.

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